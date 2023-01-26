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Виробник F-16 зробив заяву про поставки в Україну

26 січня 2023, 08:15
Виробник F-16 зробив заяву про поставки в Україну
джерело wikipedia
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, готова їх постачати країнам, які передадуть свої борти Україні.

Про це заявив представник Lockheed Martin Френк Сент-Джон, повідомляє Financial Times.

"Було багато розмов про передачу третім сторонам F-16, внаслідок чого країни реекспортуватимуть свої американські літаки в Україну для захисту повітряного простору. Lockheed не бере безпосередньої участі в переговорах про можливе постачання Києву військових літаків", - заявив Френк Сент-Джон.

Він зазначив, що компанія збирається нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі (США). Нові літаки потрібні країнам, які захочуть передати свої борти для України.

Видання зазначає, що уряд США має схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейським країнам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Європейські офіційні особи заявили, що реекспорт F-16 безпосередньо в Україну державами-членами ЄС є одним із варіантів.

Декілька систем озброєння Lockheed відіграють ключову роль у полі бою в Україні, у тому числі високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), ракети Javelin та нещодавно поставлена система протиракетної оборони Patriot.

Нагадаємо, Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams.

СШАвинищувачF-16

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