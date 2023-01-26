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ПОЛІТИКА

Європейські союзники розмірковують про передачу Києву сучасних винищувачів – Politico

26 січня 2023, 10:41
Європейські союзники розмірковують про передачу Києву сучасних винищувачів – Politico
Фото: commons.wikimedia.org
Керівництво України ініціювало обговорення передачі Києву сучасних винищувачів західного виробництва, яке може стати наступним кроком у допомозі після танків.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на неназваного дипломата, який бере участь у цих обговореннях із військовими країн НАТО.

За словами дипломата, у питанні військової допомоги Україні "наступним природним кроком будуть винищувачі".

Журналісти пишуть, що основну підтримку ідеї передати Києву винищувачі мають балтійські країни-учасниці НАТО. У той же час найбільші європейські країни, за даними Politico, побоюються, що передача винищувачів спричинить "черговий виток ескалації", а тому виступають проти такого кроку.

За словами співрозмовника видання, хоча говорити про рішення передавати винищувачі ще зарано, активне обговорення цієї ідеї може стартувати вже за два-три тижні.

Нагадаємо, що компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, готова їх постачати країнам, які передадуть свої борти Україні.

НАТОвинищувачF-16

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