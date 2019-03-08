Члени ЦВК прилетіли до 50-го округу на Донеччині, щоб забрати документацію
Щоб попередити можливі провокації та протиправні дії, "було прийнято рішення перемістити виборчу документацію з проблемного округу за допомогою авіації МВС", повідомляє пресслужба міністерства.
Крім того, охороняти документи буде поліцейський спецпідрозділ.
Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня – останній строк встановлення результатів виборів.
"Cитуація для Центральної виборчої комісії достатньо не типова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська. Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів", – сказав Радченко.
Нагадаємо, що на одномандатному виборчому окрузі №50 у Покровську Донецької області напали на знімальну групу місцевого телеканалу "Капрі".
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