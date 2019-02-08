На скандальному окрузі у Донецькій області напали на журналістів, - НСЖУ
Інцидент стався у четвер, під час спроби зайти у приміщення Покровської ради ветеранів, де розташований штаб однієї з партій. Журналістку телеканалу відштовхнули, на оператора напали й утримували в ізоляції, також була пошкоджена їх техніка, повідомили у прес-службі Національної спілки журналістів України.
Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
У Національній спілці журналістів засудили агресію до співробітників телекомпанії і звернули увагу, що це вже другий інцидент побиття журналістів на цьому тижні, пов'язаний з виборчим округом №50, де досі офіційно не оприлюднені результати голосування.
Кореспондент телекомпанії "Капрі" Олена Соболенко у коментарі НСЖУ відзначила, що знімальна група цікавилася перебуванням у приміщенні Ради ветеранів членів ОВК та працівників міськради.
"Зараз оператор перебуває у лікарні, у нього діагностовано струс мозку. Також були розбиті камера і службовий телефон, у поліцію подали заяву", - сказала Соболенко.
У нападі на журналістів телеканал "Капрі" звинувачує людей з оточення лідера гонки на виборчому окрузі №50, міського голову Покровська Руслана Требушкіна.
У відповідь на закиди Требушкін опублікував на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, звинувачуючи політичних опонентів у спробі вплинути на виборчий процес у Покровську.
"У нас тут продовжує стояти телеканал "Капрі", вдень вони готували якусь провокацію, намагалися увірватися в офіс, який орендується у Ради ветеранів. Метою є дестабілізація роботи штабу", - заявив Требушкін.
Це вже не перший випадок нападу на журналістів за час суперечок з приводу результатів голосування в окрузі №50. У вівторок, 30 липня, під час прес-конференції в Укрінформі, на якій кандидати в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №50 мали намір проінформувати про порушення на виборах, представники організації "Традиція і порядок" увірвалися в приміщення інформаційного агентства, нанесли травми трьом співробітникам і пошкодили обладнання і меблі.
За підсумками підрахунку голосів на цьому окрузі переміг мер Покровська Руслан Требушкін. Однак з вимогою перерахувати голоси до суду звернувся інший кандидат у депутати - мер Добропілля Андрій Аксьонов. Він заявив, що на одній з дільниць округу була здійснена фальсифікація. Суд прийняв рішення про перерахунок голосів.
Нагадаємо, що пізніше поліція відкрила кримінальне провадження через невиконання рішення суду про повторний підрахунок голосів.
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