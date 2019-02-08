Поліція відкрила кримінальне провадження через невиконання членами ОВК №50 перерахунку голосів

Наразі рішення суду не виконано, тому поліція розпочала досудове розслідування

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження щодо членів окружної виборчої комісії, які не перерахували голоси на трьох дільницях 50 округу.

"Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях", - повідомляє пресслужба поліції області.

Наразі рішення суду не виконано, тому поліція розпочала досудове розслідування.

Зазначається, що бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області.

Нагадаємо, що Апеляційний суд скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду про перерахунок голосів у 64 окрузі, де народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" переміг кандидата від партії "Слуга народу" Вячеслава Сігачова та народного депутата від "Народного Фронту" Сергія Пашинського.