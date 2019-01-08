Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі де програли Пашинський і Сігачов
"Дуже ретельно була розглянута справа, всі аргументи, всі докази. Хочу відмітити, що в даному випадку суд аналізував дуже серйозно і статті закону, статтю 94, якою встановлений перелік підстав, відповідно до яких є обов’язок чи право окружної виборчої комісії здійснити перерахунок голосів", - зазначила Тетяна Сліпачук, інформує "Громадське".
Сліпачук також процитувала частину судового рішення.
"Суд, коли робив свій висновок, відмітив, що позивач використав усі можливості судового розгляду, під час якого він мав можливість навести всі свої аргументи, які він вважав корисними для захисту власних інтересів. Суд апеляційної інстанції констатував, що розглянута ситуація не є порушенням права на вільне вираження думки народу у виборі до законодавчого органу. Суд також взяв до уваги, що заявник мав усі можливості брати участь у виборах на рівних умовах з іншими кандидатами і що він не довів наявності яких-небудь ознак порушення його прав відповідача", - йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, що у 69-му одномандатному виборчому окрузі з центром у Мукачеві скасували повторний перерахунок голосів.
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