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На окрузі Балоги на Закарпатті скасували перерахунок голосів

"У суботу перерахували голоси лише 4 ДВК (зі 133), виявлено певні розбіжності. Більше інформації - пізніше"
У 69-му одномандатному виборчому окрузі з центром у Мукачеві скасували повторний перерахунок голосів.
На окрузі Балоги на Закарпатті скасували перерахунок голосів Віктор Балога. Фото: facebook.com

Перерахунок скасувала ЦВК, повідомляє спостерігач ОПОРИ.

"У суботу перерахували голоси лише 4 ДВК (зі 133), виявлено певні розбіжності. Більше інформації - пізніше", - йдеться в повідомленні.

Рішення про повторний підрахунок голосів на окрузі №69 ухвалила окружна виборча комісія на підставі заяв кандидата в народні депутати Віктора Балоги ("Єдиний Центр") та уповноваженої особи від кандидата в нардепи Едгара Токаря ("Слуга народу").

Балога у своїй заяві повідомив про порушення в 14 дільничних комісіях і просив про проведення повторного перерахунку голосів на них, а також на всіх ДВК округу.

У штабі Едгара Токаря заявили, що їхня команда зафіксувала понад 30 порушень у день голосування, склала на них акти й написала скарги. За їхньою інформацією, поліція Закарпатської області порушила кримінальне провадження про невідповідне поводження з виборчою документацією.

Згідно з оприлюдненими ЦВК 26 липня результатами голосування по одномандатному округу №69, лідером став кандидат Віктор Балога (35,81%), на другій позиції - кандидат Едгар Токар (34,47%). Різниця між кандидатами становила 798 голосів.

Нагадаємо, що перерахунок  голосів на окрузі, де лідирує Балога розпочався о дев'ятій ранку 27 липня.

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