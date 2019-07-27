ОПОРА: У Мукачеві перераховують голоси на окрузі, де лідирує Балога

На Закарпатті окружна виборча комісія №69 проводить повторний підрахунок голосів на усіх 133 дільницях округу.

Перерахунок розпочали о дев'ятій ранку.

"Процедура підрахунку голосів триває, станом на 12:00 тривав перерахунок на другій дільниці із 133", - йдеться у повідомленні ГМ "Опора", інформують в "УП".

В ОПОРІ нагадали, що станом на вечір 23 липня ОВК №69 відхилила заяви кандидатів у нардепи Віктора Балоги та Едгара Токаря про повторний підрахунок голосів, а 24 липня постановила провести повторний підрахунок. Попередньо, члени ОВК перенесли засідання про підрахунок голосів на 26 липня.

За підсумком засідання комісії, ухваленого 26 липня, яке тривало з 21 числа, ОВК запланувала процедуру повторного підрахунку голосів на всіх 133 дільницях округу на ранок суботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради.

Читайте також: У Верховному суді схвалили виділення Трампові $2,5 мільярда на стіну з Мексикою