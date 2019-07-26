ЦВК опрацювала 100% протоколів, - ІНФОГРАФІКА
За результатами опрацювання 100% протоколів, вибори виграє президентська партія "Слуга народу" (43,16%). На другому місці - партія "Опозиційна Пплатформа - За життя" (13,05%), на третьому - ВО "Батьківщина" (8,18%). Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" набрала 8,10%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 5,82%.
Інші політсили не долають п'ятивідсоткового бар'єра.
Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і президента Володимира Зеленського — з упевненою перемогою партії "Слуга Народу".
Глава Білого дому "висловив переконання", що нова українська влада зможе "покращити імідж України", а також "завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США".
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