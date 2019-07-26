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ЦВК опрацювала 100% протоколів, - ІНФОГРАФІКА

"Слуга народу" набирає 43,16%, ОПЗЖ - 13,05%, на третьому місці - "Батьківщина" з 8,18% голосів
26 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради.
ЦВК опрацювала 100% протоколів, - ІНФОГРАФІКА Фото: facebook.com/UACEC

За результатами опрацювання 100% протоколів, вибори виграє президентська партія "Слуга народу" (43,16%). На другому місці - партія "Опозиційна Пплатформа - За життя" (13,05%), на третьому - ВО "Батьківщина" (8,18%). Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" набрала 8,10%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 5,82%.

Інші політсили не долають п'ятивідсоткового бар'єра.

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і президента Володимира Зеленського — з упевненою перемогою партії "Слуга Народу". 

Глава Білого дому "висловив переконання", що нова українська влада зможе "покращити імідж України", а також "завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США".

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