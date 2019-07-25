Зеленський з Трампом провели телефонну розмову
"Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського — з упевненою перемогою партії "Слуга Народу", — йдеться в "Громадське" з посиланням на прес-службу українського президента.
Також Трамп підтвердив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та готові "всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ" в Україні.
"Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію", — йдеться у повідомленні.
Також глави держав домовилися "предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії" під час візиту Зеленського до США.
Нагадаємо, підготовка зустрічі нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та Президента України Володимира Зеленського почнеться після того, як Лондон завершить процедуру Brexit.
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