Місія МВФ повернеться до України після формування нового уряду та його пріоритетів
"Команда (МВФ — ред.) готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд буде здатен визначитися з пріоритетами своєї політики", — повідомив Райс 25 липня, відповідаючи на запитання про терміни відновлення співпраці фонду з Україною, йдеться в "Громадське".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну для відновлення переговорів про нову програму співпраці вже у серпні 2019 року. Наразі переговори з фондом призупинені через дострокові парламентські вибори.
Напередодні Зеленський запросив місію Міжнародного валютного фонду в Україну для досягнення робочої домовленості щодо нової програми відразу після формування нового складу Кабінету Міністрів.
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