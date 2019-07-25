Місія МВФ повернеться до України після формування нового уряду та його пріоритетів

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України для початку переговорів про підписання нової кредитної програми одразу після того, як буде сформовано новий уряд і він визначиться з пріоритетами своєї роботи

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс під час традиційної прес-конференції у Вашинґтоні.

"Команда (МВФ — ред.) готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд буде здатен визначитися з пріоритетами своєї політики", — повідомив Райс 25 липня, відповідаючи на запитання про терміни відновлення співпраці фонду з Україною, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну для відновлення переговорів про нову програму співпраці вже у серпні 2019 року. Наразі переговори з фондом призупинені через дострокові парламентські вибори.

Напередодні Зеленський запросив місію Міжнародного валютного фонду в Україну для досягнення робочої домовленості щодо нової програми відразу після формування нового складу Кабінету Міністрів.

Читайте також: СБУ відпустила моряків із затриманого російського танкера