Нова місія МВФ може приїхати в Україну вже у серпні - представник президента в уряді "МВФ обіцяв приїхати в України після парламентських виборів. Сподіваємось, що це відбудеться у серпні"

Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну для відновлення переговорів про нову програму співпраці вже у серпні 2019 року. Наразі переговори з фондом призупинені через дострокові парламентські вибори.

Фото: rian.com.ua

Про це повідомив представник президент у Кабінеті міністрів України Андрій Герус після закінчення засідання уряду 5 липня, повідомляє "Громадське". "МВФ обіцяв приїхати в України після парламентських виборів. Сподіваємось, що це відбудеться у серпні", - повідомив Герус. За його словами, переговори з фондом розпочнуть "з чистого листа". Напередодні Зеленський запросив місію Міжнародного валютного фонду в Україну для досягнення робочої домовленості щодо нової програми відразу після формування нового складу Кабінету Міністрів.

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