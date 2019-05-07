ПОЛІТИКА НОВИНИМісія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну для відновлення переговорів про нову програму співпраці вже у серпні 2019 року. Наразі переговори з фондом призупинені через дострокові парламентські вибори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова місія МВФ може приїхати в Україну вже у серпні - представник президента в уряді
"МВФ обіцяв приїхати в України після парламентських виборів. Сподіваємось, що це відбудеться у серпні"
Фото: rian.com.ua
Про це повідомив представник президент у Кабінеті міністрів України Андрій Герус після закінчення засідання уряду 5 липня, повідомляє "Громадське".
"МВФ обіцяв приїхати в України після парламентських виборів. Сподіваємось, що це відбудеться у серпні", - повідомив Герус.
За його словами, переговори з фондом розпочнуть "з чистого листа".
Напередодні Зеленський запросив місію Міжнародного валютного фонду в Україну для досягнення робочої домовленості щодо нової програми відразу після формування нового складу Кабінету Міністрів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 07 2019 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського