МВФ назвав умови для конфіскації активів рф
Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає агенція Укрінформ.
Директорка підкреслила, що для Міжнародного валютного фонду важливо, щоб будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи.
"Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни",- сказала Козак.
Обговорення можливої конфіскації заморожених російських активів проходять у США, європейських та інших країнах.Минулого тижня Україна отримала транш від МВФ на $880 млн.