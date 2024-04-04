МВФ назвав умови для конфіскації активів рф

Конфіскація заморожених російських активів має мати тверде правове підґрунтя і не впливати на стабільність міжнародної валютної системи.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає агенція Укрінформ.

Директорка підкреслила, що для Міжнародного валютного фонду важливо, щоб будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи.

"Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни",- сказала Козак.

Обговорення можливої конфіскації заморожених російських активів проходять у США, європейських та інших країнах.