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МВФ назвав умови для конфіскації активів рф

04 квітня 2024, 20:28
МВФ назвав умови для конфіскації активів рф
Фото: rian.com.ua
Конфіскація заморожених російських активів має мати тверде правове підґрунтя і не впливати на стабільність міжнародної валютної системи.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає агенція Укрінформ.

Директорка підкреслила, що для Міжнародного валютного фонду важливо, щоб будь-які дії мали достатнє правове підґрунтя і не підривали функціонування міжнародної валютної системи.

"Рішення щодо арешту активів мають прийматися відповідними органами влади та юрисдикціями країни",- сказала Козак. 

Обговорення можливої конфіскації заморожених російських активів проходять у США, європейських та інших країнах.

Минулого тижня Україна отримала транш від МВФ на $880 млн.
МВФактиви рфДжулія Козак

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