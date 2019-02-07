Зеленський запросив місію МВФ в Україну після формування нового Кабміну
"Глава держави запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості за новою програмою. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду", - повідомляє прес-служба президента за підсумками зустрічі з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном
Президент наголосив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади і він готовий продовжувати співпрацю з місією.
"Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому", - сказав Володимир Зеленський.
Він також запевнив, що гарантує незалежність Національного банку України.
Глава держави висловив сподівання, що новий парламент, який буде обраний 21 липня, ухвалюватиме реформаторські закони. Він заявив, що Україна налаштована на проведення важливих реформ, спрямованих на сталий економічний розвиток. Зокрема, йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, велику приватизацію та ринок землі. Президент також повідомив про скасування понад 160 застарілих указів, які створювали тиск на бізнес.
Володимир Зеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3% на рік, але цього недостатньо, оскільки суспільство потребує більшого.
Нагадаємо, що 12 червня Володимир Зеленський уперше зустрівся з головою ЄБРР і пообіцяв продовжувати реформи.
Також Зеленський підтвердив співпрацю України зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).
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