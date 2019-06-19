В липні почнуть готувати нову програму співпраці з МВФ, - Зеленський
"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде", — наголосив глава держави Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками великого бізнесу Німеччини, йдеться у "Громадське".
Представники німецького бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці, але для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських стандартів в Україні.
Зеленський погодився з необхідністю покращувати інвестиційний клімат, зокрема через усунення тиску правоохоронців на бізнес та створення незалежного суду.
"Інвестиційний клімат — це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають. Я як президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме. Ми прагнемо бути європейською країною", — сказав президент.
Нагадаємо, напередодні Зеленський уперше зустрівся з головою ЄБРР.
Президент підкреслив, що налаштований на проведення реформ у країні і на боротьбу з корупцією. Для цього, за його словами, необхідні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.
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