Зеленський пообіцяв особисто контролювати процес залучення німецького бізнесу в Україну

"Інвестиційний клімат є для нас пріоритетом. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, що тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають"

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Німеччині, провів зустрічі зі співголовою партії "Союз 90/Зелені" Робертом Хабеком і головою партії "Християнсько-демократичний союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Глава держави запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату, повідомляє прес-служба Президента.

Крім того, президент пояснив, які кроки він зробить для досягнення економічного зростання в Україні.

Володимир Зеленський відзначив важливість залучення німецького бізнесу в Україну і наголосив, що буде особисто контролювати цей процес.

Під час зустрічей йшлося про розвиток альтернативної енергетики та проекти, які планується реалізувати із залученням іноземних партнерів.

Також Володимир Зеленський провів зустріч з великим і середнім бізнесом Німеччини. "На заході були присутні представники компаній, загальний портфель яких становить 220 млрд євро", - повідомляє його прес-служба.



Фото: president.gov.ua

"Інвестиційний клімат є для нас пріоритетом. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, що тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають", - зазначив президент України.

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Глава держави наголосив на важливості усунення тиску правоохоронних органів на підприємців, оскільки без цього неможливо розвивати економіку України.

"Я як президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме. Ми прагнемо бути європейською країною", - додав Володимир Зеленський.

За його словами, в планах - забезпечення незалежності судів і правоохоронних органів, створення "електронної митниці" і боротьба з контрабандою.

"У нас дуже великий пакет інновацій. Це наш проект "Держава в смартфоні", який забезпечить зниження бюрократичного тиску на людей. Саме Адміністрація президента відновлює інвестиційну раду. Ми хотіли б проводити її двічі на рік. І запрошуємо вас, адже що більше іноземного бізнесу буде в цій раді, то прозорішою вона буде", - зазначив президент.

Глава держави також підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.

"Ми починаємо домовленості з МВФ, будемо готувати нову програму вже в липні, дефолту не буде", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Financial Times олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Раніше Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя пообіцяв у ситуації з Приватбанком захищати інтереси держави, а не Коломойського.