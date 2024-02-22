Україна наближається до угоди з МВФ щодо отримання $900 млн

Кошти Міжнародного валютного фонду стануть другим за величиною фінансовим "рятувальним кругом" для Києва після грантів та кредитів Євросоюзу.

Україна близька до угоди з МВФ про отримання наступних 900 мільйонів доларів зі свого кредиту в 15,6 мільярдів доларів.

Це стане підтримкою для спустошеного війною бюджету країни і вотумом довіри, пише агенство Bloomberg.

"Україна розраховує досягти угоди зі співробітниками МВФ вже в четвер, за словами чиновників, знайомих з ходом переговорів, які попросили не називати їх імені, оскільки угода ще не завершена. Угода все одно повинна бути ратифікована виконавчою радою фонду, і подібні кроки майже завжди очевидні без будь-яких проблем", - йдеться в матеріалі.

Угода наближається до свого підписання після дискусіяй, які тривали протягом останніх двох тижнів, про те, як Київ може фінансувати свою діяльність в разі, якщо американське фінансування, яке пов'язане з Конгресом, не буде отримано.

"Ці плани, покликані показати, що Україна може продовжувати обслуговувати свої борги, включають розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат", - повідомляє Bloomberg.

Якщо Конгрес США не схвалить допомогу країні на суму понад 60 мільярдів доларів в цьому році, кошти МВФ, ймовірно, стануть другим за величиною фінансовим рятувальним кругом для Києва після грантів і кредитів ЄС.

Команда співробітників МВФ на чолі з главою місії Гевіном Греєм, яка оцінювала, чи виконала Україна умови для отримання кредиту, збирається завершити свою роботу і зробити заяву в четвер у Вашингтоні.

За словами одного з чиновників, для завершення угоди на рівні персоналу може знадобитися ще кілька днів.

Представник МВФ повідомив, що його команда зараз перебуває у Варшаві для переговорів з українськими чиновниками і зв'яжеться з ними після закінчення місії, не розкриваючи додаткових подробиць.

Прес-служба центрального банку України заявила, що не може давати коментарів до завершення місії МВФ, а Мінфін відмовився від коментарів.