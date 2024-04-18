Перемога України у війні проти росії можлива – Пісторіус
Про це пише Tagesschau.
Коли у Пісторіуса запитали про можливість перемоги України у війні, він відповів впевнено.
"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - додав Пісторіус.
За його словами, саме через це його країна "досягає больового порогу", коли вирішує питання про передачу озброєння зі складів Бундесверу.
Також стало відомо, що уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО, які можна передати Україні.