Перемога України у війні проти росії можлива – Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що, попри останні невдачі ЗСУ на фронті, все ще вірить, що перемога України у війні проти рф можлива.

Про це пише Tagesschau.

Коли у Пісторіуса запитали про можливість перемоги України у війні, він відповів впевнено.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - додав Пісторіус.

За його словами, саме через це його країна "досягає больового порогу", коли вирішує питання про передачу озброєння зі складів Бундесверу.

Також стало відомо, що уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО, які можна передати Україні.