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Перемога України у війні проти росії можлива – Пісторіус

18 квітня 2024, 20:02
Перемога України у війні проти росії можлива – Пісторіус
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що, попри останні невдачі ЗСУ на фронті, все ще вірить, що перемога України у війні проти рф можлива.

Про це пише Tagesschau.

Коли у Пісторіуса запитали про можливість перемоги України у війні, він відповів впевнено. 

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - додав Пісторіус. 

За його словами, саме через це його країна "досягає больового порогу", коли вирішує питання про передачу озброєння зі складів Бундесверу.

Також стало відомо, що уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО, які можна передати Україні.

 

перемогаУкраїнаБорис Пісторіус

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