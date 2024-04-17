Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО, які можна передати Україні
Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Tagesschau.
Як повідомляється, ініціатива "негайні дії протиповітряної оборони" спрямована на "надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони якомога швидше".
З цією метою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами.
Як розповів речник німецького МЗС, адресатами є союзники в НАТО та Європейському союзі, а також треті країни. При цьому інших деталей ініціативи речник не розкрив.
13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.