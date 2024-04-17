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ПОЛІТИКА

Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО, які можна передати Україні

17 квітня 2024, 17:14
Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО, які можна передати Україні
Фото: РБК-Україна
За словами речника, "нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні".

Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Tagesschau.

Як повідомляється, ініціатива "негайні дії протиповітряної оборони" спрямована на "надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони якомога швидше".

З цією метою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами.

Як розповів речник німецького МЗС, адресатами є союзники в НАТО та Європейському союзі, а також треті країни. При цьому інших деталей ініціативи речник не розкрив.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Німеччинавійнадопомога УкраїніППО

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