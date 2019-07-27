У Верховному суді схвалили виділення Трампові $2,5 мільярда на стіну з Мексикою

Верховний суд США дозволив Білому дому виділити 2,5 мільярда доларів з бюджету Міністерства оборони на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

П'ятеро верховних суддів проголосували за виділення коштів, а 4 - проти.

"Верховний суд у п'ятницю дозволив адміністрації Трампа використати $2,5 мільярда доларів з бюджету Міністерства оборони для будівництва стіни уздовж південно-західного кордону (з Мексикою - ред.)", - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на CNN.

Згідно з рішенням суду, тепер адміністрація Трампа зможе використовувати гроші з бюджету, зокрема Міністерства оборони, для проєктів, пов'язаних зі зведенням стіни. Водночас у Конгресі триватиме обговорення проєкту бюджету на наступний рік.

Таким чином, рішення суду наблизило до виконання однієї з передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа.

Напередодні Каліфорнійський суд тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон виділить $1 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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