У Верховному суді схвалили виділення Трампові $2,5 мільярда на стіну з Мексикою
"Верховний суд у п'ятницю дозволив адміністрації Трампа використати $2,5 мільярда доларів з бюджету Міністерства оборони для будівництва стіни уздовж південно-західного кордону (з Мексикою - ред.)", - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на CNN.
Згідно з рішенням суду, тепер адміністрація Трампа зможе використовувати гроші з бюджету, зокрема Міністерства оборони, для проєктів, пов'язаних зі зведенням стіни. Водночас у Конгресі триватиме обговорення проєкту бюджету на наступний рік.
Таким чином, рішення суду наблизило до виконання однієї з передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа.
Напередодні Каліфорнійський суд тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон виділить $1 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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