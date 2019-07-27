Волкер про вибори у Раду: Українці проголосували за зміни, реформи, за мир

Також Волкер розповів, які питання обговорював з політичними партіями, які пройшли до нового парламенту.

"Це були вільні й чесні вибори, які справді відображають волю українського народу. Як показали й президентські вибори, які теж були чесними й вільними, дають Україні мандат, щоб реалізовувати реформи. Саме так і має працювати демократія. США повністю підтримують Україні", — зазначив він на прес-конференції у Києві під час візиту делегації США до України, йдеться в "Громадське".

"Українці проголосували за зміни, реформи, за мир, за Україну як частину ЄС, НАТО та Заходу", — додав він.

"Я дуже ціную можливість зустрітися цілого спектру політичних партій, що пройшли до Верховної Ради. Кілька речей повторювалися на усіх цих зустрічах — насамперед, судова реформа і зміцнення верховенства права, друге — що робити із впливом олігархів і їх впливом в Україні, їхній впливом на медіа. Також це земельна реформа і в який спосіб підійти до цієї проблеми. Були також розмови щодо виборчої реформи, потенційну конституційну реформу та подальшу інтеграцію в Європу. США підтримують усі ці ініціативи, але це робота влади — ініціювати та розглянути такі пропозиції", — розповів спецпредставник США.

Напередодні делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО.

Читайте також: Зеленський з неофіційними візитом прилетів в Одесу на концерт "Ліги сміху"