Зеленський з неофіційними візитом прилетів в Одесу на концерт "Ліги сміху"

"Хоча сам Зеленський не скористався літаками державного авіапідприємства "Україна", частина його охорони і обслугу, а також, за неперевіреними даними, дружину Олену доставили все-таки казенним бортом - вчора в Одесі приземлився урядовий Ан-148. Заради першої леді навіть закрили частину пляжу "Табу" на Дельфіні"

Президент Володимир Зеленський утретє після обрання прибув до Одеси. Цього разу - з неофіційним візитом, щоб відвідати концерт "Ліги сміху"

Зеленський летів рейсом авіакомпанії МАУ з Борисполя в економ-класі. За словами пасажирів, які були з ним на борту, він під час польоту фотографувався з дітьми. Компанію Зеленському під час польоту склав глава Офісу президента Андрій Богдан, повідомляє Думська.



Фото: Думська

"Хоча сам Зеленський не скористався літаками державного авіапідприємства "Україна", частина його охорони і обслугу, а також, за неперевіреними даними, дружину Олену доставили все-таки казенним бортом - вчора в Одесі приземлився урядовий Ан-148. Заради першої леді навіть закрили частину пляжу "Табу" на Дельфіні", - зазначає видання.

Зупинився Президент у готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка. Після цього він вирушає на морвокзал, де почнеться шоу "Ліга сміху". На морвокзал, де проходить концерт, глядачів пропускали через металошукачі, відбирали навіть пластикові пляшки і стаканчики.



Фото: Думська

Ведучий концерту Євген Кошовий перед початком шоу оголосив усім присутнім, що в залі знаходиться Президент.

"У залі присутній наш колишній. Ведіть себе зухвало, щоб йому було заздрісно", - сказав зі сцени Кошовий.

Глава ОП Андрій Богдан опублікував у своєму фейсбуці фото, на якому він позує разом із Зеленським і Кошовим.

"Президент, голова ОПУ і прем'єр-міністр", - пожартував Богдан.



Фото: Думська

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський оголосив у фейсбуці опитування щодо кандидатів на посаду глави Одеської ОДА.