Президент запропонував одеситам п'ять кандидатур очільника ОДА
"Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?", - написав Володимир Зеленський у себе на сторінці у Facebook, йдеться в "УП".
Серед кандидатів, які у своєму дописі запропонував президент такі особи:
Андрій Андрейчиков, 41 рік. Має вищу освіту за фахом "Правознавство". У минулому – керівник низки підприємств. З 2016 року – керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів".
Тетяна Петракевич, 37 років. Психолог за освітою, слухачка Української школи політичних студій. Громадська активістка, волонтерка, підприємець, засновниця та директор одеської "Відкритої європейської школи".
Ольга Квасніцька, 44 роки. Юрист за освітою, пише докторську дисертацію. Мама чотирьох дітей. Депутат Одеської міськради. Має досвід управління компаніями. Наразі викладає в Національному університеті "Одеська юридична академія" та є головою благодійного фонду "Французький бульвар".
Максим Куций, 36 років. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському секторі, наразі – власник і директор інвестиційної компанії.
Максим Болдін, 44 роки. Кандидат юридичних наук. Громадський діяч, депутат Одеської міської ради V скликання, свого часу очолював її юридичне управління. Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс.
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