Голову Одеської ОДА оберуть на конкурсній основі, - Зеленський На посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс

На конкурсній основі обирали голову ОДА у Львові також.

Фото: Українська правда

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