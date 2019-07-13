ПОЛІТИКА НОВИНИНа конкурсній основі обирали голову ОДА у Львові також.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голову Одеської ОДА оберуть на конкурсній основі, - Зеленський
На посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс
Фото: Українська правда
“Голова Одеської облдержадміністрації буде призначений за конкурсом. Ми маємо такий досвід проведення у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації”, - наголосив Президент України Володимир Зеленський, йдеться в "Укрінформ".
Раніше, 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення президентом Володимиром Зеленським Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА.
Нагадаємо, що кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.
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