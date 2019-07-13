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Голову Одеської ОДА оберуть на конкурсній основі, - Зеленський

На посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс
На конкурсній основі обирали голову ОДА у Львові також.
Голову Одеської ОДА оберуть на конкурсній основі, - Зеленський Фото: Українська правда

“Голова Одеської облдержадміністрації буде призначений за конкурсом. Ми маємо такий досвід проведення у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації”, - наголосив Президент України Володимир Зеленський, йдеться в "Укрінформ".

Раніше, 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення президентом Володимиром Зеленським Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, що кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.
 
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13 07 2019 13:30
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