Росія повинна провести незалежний медогляд політв'язня Бекірова, - ЄСПЛ
У заяві ЄСПЛ від 10 червня 2019 року зазначено, що "незалежні та спеціалізовані лікарі" повинні підготувати окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова. Про це заявив адвокат Олексій Ладін, інформують у "Крим.Реалії".
Висновки цих незалежних лікарів, згідно з рішенням ЄСПЛ, повинні також вказувати, чи надають Бекірову адекватну медичну допомогу відповідно до його медичних проблем, а також чи є прийнятним при такому стані здоров'я запобіжний захід у вигляді тримання у в’язниці.
Адвокат Бекірова, посилаючись на заяву ЄСПЛ, вже направив клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру окупованого Криму, керівництву СІЗО Сімферополя та начальнику медсанчастини, де утримують кримськотатарського активіста.
У зверненні Ладін наголосив, що є підстави вважати про наявність у Бекірова неврологічних захворювань, які є в урядовому переліку тих, що несумісні з утриманням в СІЗО. У зв’язку з цим адвокат Ладін наполягає на проведенні негайного медичного огляду його підзахисного.
11 червня ЄСПЛ постановив, що окупаційна влада Криму має терміново перевести Бекірова в лікарню, однак у кримському управлінні ФСБ Росії відмовилися виконувати таке рішення суду. Невдовзі російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова.
Напередодні у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.
Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.
Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.
Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.
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