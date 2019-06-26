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В Одесі протестують проти призначеного Зеленським голови ОДА

"Одеські активісти закидають Андрейчикову знайомство та зв’язок із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії "Родина" Ігорем Марковим"
В середу 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення президентом Володимиром Зеленським Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА.
В Одесі протестують проти призначеного Зеленським голови ОДА Фото:"Радіо Свобода"

Згідно з повідомленням, зібралося близько 20 активістів. У випадку призначення Андрейчикова організатори мітингу мають намір їхати до Києва під будівлю офісу президента, повідомляє "Радіо Свобода".

"Одеські активісти закидають Андрейчикову знайомство та зв’язок із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії "Родина" Ігорем Марковим", – зазначають журналісти.

Водночас, повідомляється, що сам Андрейчиков заперечив знайомство з Марковим.

Нагадаємо, що кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

 
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26 06 2019 20:18
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