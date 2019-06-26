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Уряд підтримав призначення глав ОДА, які пропонував Зеленський

Кириленка Павла Олександровича було призначено на посаду голови Донецької ОДА
Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.
Уряд підтримав призначення глав ОДА, які пропонував Зеленський Фото:pressident.gov.ua

"Усі вісім подань було підтримано", - сказав Герус, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, рішення були одностайні, бо деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур.

Раніше список запропонованих президентом кандидатур опублікував у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:

  • Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА;
  • Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА;
  • Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА;
  • Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА;
  • Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА;
  • Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА;
  • Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА;

  • Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський пропонував у Facebook мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА

Він запропонував три кандидатури:

  1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
  2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

  3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

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26 06 2019 14:56
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