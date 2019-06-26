Уряд підтримав призначення глав ОДА, які пропонував Зеленський
"Усі вісім подань було підтримано", - сказав Герус, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, рішення були одностайні, бо деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур.
Раніше список запропонованих президентом кандидатур опублікував у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:
- Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА;
- Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА;
- Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА;
- Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА;
- Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА;
- Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА;
- Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА;
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Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський пропонував у Facebook мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.
Він запропонував три кандидатури:
- Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
- Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".
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Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.
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