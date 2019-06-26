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Президент вніс на погодження Уряду вісьмох глав ОДА

Президент почав заповнювати вакантні посади в обладміністраціях
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко оприлюднив список перших восьми кандидатів на посади голів ОДА, яких президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів на узгодження.
Президент вніс на погодження Уряду вісьмох глав ОДА

Це питання буде розглядатися на засіданні уряду в середу, повідомив Розенко в Facebook.

  • Головою Донецької ОДА пропонується призначити Павла Кириленка, військового прокурора Ужгородського гарнізону.
  • Головою Закарпатської ОДА пропонується призначити мукачівського бізнесмена Ігоря Бондаренка, якому належить компанія "Конфакто".
  • Головою Київської ОДА пропонується призначити Михайла Бно-Айріяна, заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Національної енергетичної компанії "Укренерго".
  • Головою Луганської ОДА пропонується призначити Віталія Комарницького, ректора Луганського держуніверситету внутрішніх справ.
  • Головою Львівської ОДА пропонується призначити Маркіяна Мальського, адвоката Arzinger, сина колишнього посла України в Польщі Маркіяна Мальського.
  • Головою Одеської ОДА пропонується призначити збирачі брухту Андрія Андрейчикова.
  • Головою Херсонської ОДА пропонується призначити Юрія Гусєва. Цією колишній заступник міністра оборони України. Він був 41 номером у списку кандидатів "Слуги народу" до Верховної Ради, але відмовився від балотування заради посади у виконавчій владі.
  • Головою Черкаської ОДА пропонується призначити бізнесмена Ігоря Шевченка, якому належить ТОВ "Легкий експорт плюс" і італійська Hermes - Ігор Шевченко.

Нагадаємо, що при Порошенко Донецьку ОДА очолював Олександр Куць, Закарпатську - Геннадій Москаль, Київську - Олександр Терещук, Львівську - Олег Синютка, Одеську - Максим Степанов, Херсонській - Андрій Гордєєв, Черкаській - Олександр Вельбівець.

Всі вони, крім Куця, вже покинули свої посади.

У Луганській ОДА немає голови з осені минулого року, коли звільнився Юрій Гарбуз.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський пропонував у Facebook мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА

Він запропонував три кандидатури:

  1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
  2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

  3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

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26 06 2019 12:58
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