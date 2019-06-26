Президент вніс на погодження Уряду вісьмох глав ОДА
Це питання буде розглядатися на засіданні уряду в середу, повідомив Розенко в Facebook.
- Головою Донецької ОДА пропонується призначити Павла Кириленка, військового прокурора Ужгородського гарнізону.
- Головою Закарпатської ОДА пропонується призначити мукачівського бізнесмена Ігоря Бондаренка, якому належить компанія "Конфакто".
- Головою Київської ОДА пропонується призначити Михайла Бно-Айріяна, заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Національної енергетичної компанії "Укренерго".
- Головою Луганської ОДА пропонується призначити Віталія Комарницького, ректора Луганського держуніверситету внутрішніх справ.
- Головою Львівської ОДА пропонується призначити Маркіяна Мальського, адвоката Arzinger, сина колишнього посла України в Польщі Маркіяна Мальського.
- Головою Одеської ОДА пропонується призначити збирачі брухту Андрія Андрейчикова.
- Головою Херсонської ОДА пропонується призначити Юрія Гусєва. Цією колишній заступник міністра оборони України. Він був 41 номером у списку кандидатів "Слуги народу" до Верховної Ради, але відмовився від балотування заради посади у виконавчій владі.
- Головою Черкаської ОДА пропонується призначити бізнесмена Ігоря Шевченка, якому належить ТОВ "Легкий експорт плюс" і італійська Hermes - Ігор Шевченко.
Нагадаємо, що при Порошенко Донецьку ОДА очолював Олександр Куць, Закарпатську - Геннадій Москаль, Київську - Олександр Терещук, Львівську - Олег Синютка, Одеську - Максим Степанов, Херсонській - Андрій Гордєєв, Черкаській - Олександр Вельбівець.
Всі вони, крім Куця, вже покинули свої посади.
У Луганській ОДА немає голови з осені минулого року, коли звільнився Юрій Гарбуз.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський пропонував у Facebook мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.
Він запропонував три кандидатури:
- Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
- Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".
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Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.
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