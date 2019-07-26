Кличко не з'явився на допит, — директор ДБР
Він нагадав, що Кличка викликали для надання показів у статусі свідка у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в м. Києві, йдеться в "Громадське".
"Що далі? Відповідно до КПК, ми направимо пану Кличку повістку на повторний допит та сподіватимемося, що він прийде та розповість слідству свою позицію", — додав Труба.
Раніше Кличко сам заявляв, що не піде на допит у Державне бюро розслідувань. Однак він казав, що відправить туди свого представника — юриста, який зможе дати чіткі відповіді на всі питання.
"Як свідка мене викликали у якійсь справі — справі, яка булла подана представниками минулої влади, представниками Адміністрації президента Януковича. По справах, які надумані. Я переконаний, що в найближчий час ДБР зможе дати відповідь на це питання, бо вони (справи — ред.), як то кажуть, "выеденного яйца не стоят", — сказав Кличко.
"Я ознайомився з цими справами. Там два подання. У найближчий час ДБР, я переконаний, зможе відповісти на всі ваші питання. Вони (справи — ред) — мильна бульбашка, не більше, зроблена умисно для медіаефекту", — додав він.
Нагадаємо, Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні з використання комунальних земель.
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