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ДБР викликало Кличка на допит

"Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні з використання комунальних земель"
Державне бюро розслідувань ДБР викликало на допит мера Києва Віталія Кличка.
ДБР викликало Кличка на допит Фото: kievvlast.com.ua

"Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні з використання комунальних земель", -  зазначила представниця ДБР Анжеліка Іванова, повідомляє РБК-Україна.

Також в пресслужбі уточнили, що столичного мера викликали на допит в ролі свідка.

Раніше джерела УН в НАБУ повідомили, що НАБУ відкрило справу щодо скляного "мосту Кличка".

Нагадаємо, що НАБУ також оголосило підозру організатору розкрадання майна Нацгвардії.

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