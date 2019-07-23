ДБР викликало Кличка на допит "Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні з використання комунальних земель"

Державне бюро розслідувань ДБР викликало на допит мера Києва Віталія Кличка.

Фото: kievvlast.com.ua

"Віталія Кличка викликали на допит у ДБР на 26 число в провадженні з використання комунальних земель", - зазначила представниця ДБР Анжеліка Іванова, повідомляє РБК-Україна. Також в пресслужбі уточнили, що столичного мера викликали на допит в ролі свідка. Раніше джерела УН в НАБУ повідомили, що НАБУ відкрило справу щодо скляного "мосту Кличка". Нагадаємо, що НАБУ також оголосило підозру організатору розкрадання майна Нацгвардії.

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