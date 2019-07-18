НАБУ оголосило підозру організатору розкрадання майна Нацгвардії
"18 липня 2019 року виконавчому директору компанії-забудовника повідомлено про підозру в організації схеми з заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба НАБУ.
Зазначається, що на момент вчинення злочину підозрюваний обіймав посаду заступника голови правління з будівництва державної компанії, а фактично, як з’ясувало слідство, керував господарською діяльністю низки приватних компаній, що реалізовували проєкти з будівництва в Києві, один із яких став приводом для розслідування детективів Національного бюро.
"Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць", - пояснюють у НАБУ.
Зазначається, що згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір"). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
У НАБУ нагадують, що розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із грудня 2017 року.
Нагадаємо, що травні 2019 року причетним, за версією слідства, до корупційної схеми екскомандувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, генеральному директору компанії-забудовника та оцінювачу повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
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