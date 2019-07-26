Росія хоче контракт на транзит газу через Україну терміном 1 рік, - Reuters
"Україна хоче укласти довготерміновий контракт, терміном на 10 років. Це нам не вигідно. Однорічного контракту для нас буде достатньо. За цей час ми запустимо наші "потоки" ("Північний потік-2" та "Турецький потік" - газопроводи в обхід української ГТС - ред.)", — повідомляє Reuters, посилаючись на одразу чотири джерела у РФ, пов'язані з транзитом газу.
Цю інформацію агентству підтвердили джерела у ЄС та ще два джерела у Росії.
Водночас, за інформацією Reuters, новий раунд тристоронніх переговорів про транзит газу між Україною, Росією та ЄС призначили на 16 вересня.
Нагадаємо, що у "Нафтогазі" вважають, що з 2020 року транзит газу через Україну припиниться. НАК використовуватиме "всі можливості для збереження транзиту, але без втрати реальної незалежності України".
Окрім того, НАК має намір зберегти можливість отримати справедливу компенсацію за втрату транзиту через Стокгольмський арбітраж, зазначив представник компанії. І додав, що наразі компанія над цим працює.
Напередодні Росія різко наростила обсяги транзиту газу через Україну на 25% через ремонт обхідного газопроводу "Північний потік".
Раніше у російському уряді запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів про транзит газу на вересень 2019 року, попри те, що раніше ці переговори планували провести одразу після президентських виборів в Україні.
Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років. У разі неукладання договору про транзит, "Нафтогаз" запропонує Росії постачати газ до ЄС на умовах своп.
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