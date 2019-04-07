Газові переговори з Росією відновляться у вересні

Часу до закінчення контрактів залишається все менше

Тристоронні газові переговори між Україною, Росією і Європейською комісією відновляться лише у вересні.

"Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України під моїм головуванням будуть відновлені вже у вересні", - сказав віцепрезидент ЄК Марош Шефчович у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання за результатами засідання саміту ЄС, інформує LB.ua.

Раніше майже те саме сказав голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Він заявив, що РФ почекає на формування в Україні нового уряду, якому буде запропоновано почати переговори з чистого аркуша. Кабінет Міністрів буде сформовано за підсумками виборів Верховної Ради щонайшвидше у вересні.

Нагадаємо, що Приходько заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".