Газові переговори з Росією відновляться у вересні
"Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України під моїм головуванням будуть відновлені вже у вересні", - сказав віцепрезидент ЄК Марош Шефчович у Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту нового скликання за результатами засідання саміту ЄС, інформує LB.ua.
Раніше майже те саме сказав голова "Газпрому" Олексій Міллер.
Він заявив, що РФ почекає на формування в Україні нового уряду, якому буде запропоновано почати переговори з чистого аркуша. Кабінет Міністрів буде сформовано за підсумками виборів Верховної Ради щонайшвидше у вересні.
Нагадаємо, що Приходько заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".
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