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У Росії назвали вимогу для збереження транзиту газу через Україну

Перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько заявив, що для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювання судових спорів.
Приходько заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".
У Росії назвали вимогу для збереження транзиту газу через Україну Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових суперечок між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказав Приходько, інформує "УП" з посиланням на ТАСС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що він впевнений у тому, що Україна укладе новий контракт про транзит російського газу до ЄС через газотранспортну систему України, що почне діяти з 2020 року.
 
Додамо, за словами Зейберта, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією.Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.
 

 

 

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24 06 2019 08:52
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