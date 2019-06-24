CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПриходько заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії назвали вимогу для збереження транзиту газу через Україну
Перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько заявив, що для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювання судових спорів.
Фото: facebook.com/oleksandrkuts1
"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових суперечок між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказав Приходько, інформує "УП" з посиланням на ТАСС.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що він впевнений у тому, що Україна укладе новий контракт про транзит російського газу до ЄС через газотранспортну систему України, що почне діяти з 2020 року.
Додамо, за словами Зейберта, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією.Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.
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