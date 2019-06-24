У Росії назвали вимогу для збереження транзиту газу через Україну Перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько заявив, що для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювання судових спорів.

Приходько заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".

Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

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