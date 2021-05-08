Чоловік на Тернопільщині спалював сміття і підпалив ліс

Чоловік із міста Шумськ у Тернопільській області спалював сміття поблизу лісу, коли вогонь перекинувся на суху траву та дерева. Його визнали винним у підпалі лісу та оштрафували на 175 тисяч гривень.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, пише "Громадське".

Інцидент стався 4 травня цього року. Чоловік спалював сміття поблизу лісового масиву. Вогонь від багаття розповсюдився сухою травою та перекинувся на дерева Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства "Волинь".

Так, полум'я знищило 0,15 гектара рослинності та пошкодило стовбури дерев. Вогонь обпалив 94 сосни, з яких 51 так, що вони припинили рости, та сухостій.

Шумський райсуд визнав місцевого мешканця винним у знищенні або пошкоджені лісових масивів (ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу). Йому призначили обмеження волі на 2 роки з іспитовим терміном один рік. Тобто якщо за цей час він не вчинить нового злочину та виконає обов'язки, покладені на нього, його звільнять від обмеження волі.

Також чоловіка зобов'язала відшкодувати збитки на 175 тисяч гривень.

Раніше депутати посилили відповідальність за знищення або пошкодження навколишнього середовища.

Нагадаємо, що в Анталії спалахнула масштабна лісова пожежа – евакуювали п'ять населених пунктів