В Анталії спалахнула масштабна лісова пожежа – евакуювали п'ять населених пунктів

Для боротьби з вогнем в Анталію з інших провінцій були відправлені літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини і 412 спеціалістів, проте, за словами місцевої влади, з пожежею поки що не вдається впоратися

Масштабна лісова пожежа спалахнула в районі Манавгат турецької провінції Анталія: вогонь знищив десятки гектарів лісу і призвів до евакуації п'яти населених пунктів.

Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News.

Причина пожежі поки що залишається невідомою.

Для боротьби з вогнем в Анталію з інших провінцій були відправлені літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини і 412 спеціалістів, проте, за словами місцевої влади, з пожежею поки що не вдається впоратися.

Мер міста Манавгат Шюкрю Сюзен заявив, що вогонь дістався до житлових районів і знищив безліч житлових будинків і будівель підприємств. За його словами, пожежею виявився охоплений центр Манавгата, через що довелося евакуювати місцевих жителів.

Мер також запевнив, що пожежа вирує далеко від узбережжя, тому відпочивальникам у туристичних зонах Анталії боятися нічого.

У сусідній Греції лісові пожежі загрожують передмістям столиці Афін. Жителі передмість Афін Стамата і Родополі отримали екстрене попередження. Органи цивільного захисту Греції поширили SMS-повідомлення, закликаючи людей закривати вікна і двері в своїх будинках.