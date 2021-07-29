CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМасштабна лісова пожежа спалахнула в районі Манавгат турецької провінції Анталія: вогонь знищив десятки гектарів лісу і призвів до евакуації п'яти населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Анталії спалахнула масштабна лісова пожежа – евакуювали п'ять населених пунктів
Для боротьби з вогнем в Анталію з інших провінцій були відправлені літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини і 412 спеціалістів, проте, за словами місцевої влади, з пожежею поки що не вдається впоратися
Фото: hurriyetdailynews.com
Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News.
Причина пожежі поки що залишається невідомою.
Для боротьби з вогнем в Анталію з інших провінцій були відправлені літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини і 412 спеціалістів, проте, за словами місцевої влади, з пожежею поки що не вдається впоратися.
Мер міста Манавгат Шюкрю Сюзен заявив, що вогонь дістався до житлових районів і знищив безліч житлових будинків і будівель підприємств. За його словами, пожежею виявився охоплений центр Манавгата, через що довелося евакуювати місцевих жителів.
Мер також запевнив, що пожежа вирує далеко від узбережжя, тому відпочивальникам у туристичних зонах Анталії боятися нічого.
У сусідній Греції лісові пожежі загрожують передмістям столиці Афін. Жителі передмість Афін Стамата і Родополі отримали екстрене попередження. Органи цивільного захисту Греції поширили SMS-повідомлення, закликаючи людей закривати вікна і двері в своїх будинках.
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29 07 2021 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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