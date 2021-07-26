CУСПІЛЬСТВО ФОТОЧерез пожежі на італійській Сардинії покинули свої домівки близько 1500 осіб, від стихії постраждали понад 20 гектарів території - лісу, оливкових садів, сільськогосподарських територій включно з фермами і житловими будинками.
Фото: Ansa
Фото: Ansa
Фото: AnsaПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
26 07 2021 10:17
На італійській Сардинії вирують пожежі, евакуювали 1500 людей
Пожежа почалася у Монтіферру в центрально-західній частині острова, звідки поширився на близько 50 кілометрів в напрямку провінції Ольястра. Поширенню вогню сприяла спека та вітер
Фото: Ansa
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.
Пожежа почалася у Монтіферру в центрально-західній частині острова, звідки поширився на близько 50 кілометрів в напрямку провінції Ольястра. Поширенню вогню сприяла спека та вітер.
Фото: Ansa
Мешканців кількох прилеглих сіл з населенням 150-200 осіб довелося евакуювати посеред ночі.
Фото: Ansa
До боротьби з пожежею залучені близько 7500 людей - представників лісової служби, пожежники, служби цивільного захисту, Червоний Хрест, карабінери, поліцейські та волонтери, понад 10 гелікоптерів.
Вогонь досі не взяли під контроль. На світанку пожежникам майже вдалося збити його, але потім вітер знову посилився і пожежа почала розгоратися.
Фото: Ansa
Влада регіону заявила, що обсяги збитків ще не відомі, але вочевидь величезні та що звертатиметься до центрального уряду по допомогу.
Міністр закордонних справ Луїджі ді Майо оголосив у своєму Facebook, що Італія звернулася до сусідніх європейських країн з проханням допомогти у боротьбі зі стихією. З Франції вже прибули два спеціальні пожежні літаки Canadair.
З останньої значної пожежі у цьому районі, в серпні 1994 року, минуло майже 27 років.
Нагадаємо, що для допомоги вогнеборцям у боротьбі з лісовими пожежами у канадській провінції Британська Колумбія залучала військових.
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