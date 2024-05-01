Норвегія надає $600 млн на підтримку України, здебільшого – на ППО

Осло виділяє додаткові 600 млн доларів на підтримку Києва, з яких основна частина піде на ППО.

Про це повідомляє видання E24.

Парламент Норвегії підтримав пропозицію уряду збільшити підтримку України в цьому році на 7 млрд норвезьких крок - понад 600 млн доларів.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив після зустрічі, що 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд - на іншу підтримку.

Загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з такими змінами досягне 22 млрд крон прямої підтримки.

Глава комітету Стортингу з закордонних справ Іне Еріксен Сорейде сказав, що загальна дискусія про рамки норвезької програми допомоги ще не завершується. На її думку, вже зараз слід підняти питання про перегляд 5-річного бюджету програми підтримки України на 75 млрд крон, тому що на наступні роки залишається менше коштів, аніж спершу планували.

Минулого тижня в уряді Норвегії повідомляли, що за останні місяці Норвегія надала Україні військові матеріали на 1 млрд крон.

Тоді Норвегія виділила $13,6 млн на технічне обслуговування переданих Україні танків Leopard.