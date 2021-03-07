НОВИНИДля допомоги вогнеборцям у боротьбі з лісовими пожежами у канадській провінції Британська Колумбія залучать військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада розгорне військових для боротьби з лісовими пожежами
Якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців
Фото: Ben Nelms/CBC
Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
"Міністр громадської безпеки Канади оголосив, що федеральний уряд наразі координує із владою Британської Колумбії мобілізацію військової допомоги", - йдеться у матеріалі.
За словами міністра оборони Канади Хаджита Саджана, військові облаштують базу у місті Едмонтон, з якої надаватимуть авіаційну підтримку та до 350 осіб особового складу.
"Якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців", - сказав Саджан.
Наразі у Британській Колумбії палає більше сотні лісових пожеж, які вже зумовили значні матеріальні збитки, повністю знищивши місто Літтон.
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