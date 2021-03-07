Канада розгорне військових для боротьби з лісовими пожежами

Якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців

Для допомоги вогнеборцям у боротьбі з лісовими пожежами у канадській провінції Британська Колумбія залучать військових.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Міністр громадської безпеки Канади оголосив, що федеральний уряд наразі координує із владою Британської Колумбії мобілізацію військової допомоги", - йдеться у матеріалі.

За словами міністра оборони Канади Хаджита Саджана, військові облаштують базу у місті Едмонтон, з якої надаватимуть авіаційну підтримку та до 350 осіб особового складу.

"Якщо виникне потреба, ці ресурси можна буде використати для допомоги в евакуації вогнеборців та місцевих мешканців", - сказав Саджан.

Наразі у Британській Колумбії палає більше сотні лісових пожеж, які вже зумовили значні матеріальні збитки, повністю знищивши місто Літтон.