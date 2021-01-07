НОВИНИУ Канаді зазнав катастрофи гелікоптер, який брав участь у гасінні лісової пожежі у провінції Альберта.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час гасіння лісової пожежі у Канаді розбився гелікоптер, пілот загинув
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили Укрінформу у Канадській королівській кінній поліції.
Інцидент стався поблизу Евансбурга, що за 100 км від столиці провінції, міста Едмонтон.
Зазначається, що пілот гелікоптера загинув.
Оскільки до місця падіння авіамашини неможливо дістатися автомобілем, поліцію туди доправили небом.
Нині 83 пожежники та три гелікоптери продовжують гасити пожежу, яка горить з минулого тижня й знищила 175 га лісу. Кілька днів тому вона призвела до евакуації жителів навколишніх районів.
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