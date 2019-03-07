Чоловік підпалив дівчину в Запоріжжі: опіки – 90% тіла
"Під час раптової сварки зловмисник облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її… Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
Вказується, що інцидент стався 2 липня ввечері.
Дівчину 1997 року народження доставили до лікарні з діагнозом 90% опіків тулубу, кінцівок та голови. Поліція встановила, що чоловік 1990 року народження під час раптової сварки облив потерпілу займистою речовиною та підпалив її.
Чоловіка затримали і направили до ізолятору тимчасового тримання.
Нагадаємо, що в Окнянському районі Одещини внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинули четверо дівчаток віком один та два роки з двох сімей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського