Чоловік підпалив дівчину в Запоріжжі: опіки – 90% тіла

У Запоріжжі чоловік облив співмешканку займистою речовиною і підпалив.

"Під час раптової сварки зловмисник облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її… Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Вказується, що інцидент стався 2 липня ввечері.

Дівчину 1997 року народження доставили до лікарні з діагнозом 90% опіків тулубу, кінцівок та голови. Поліція встановила, що чоловік 1990 року народження під час раптової сварки облив потерпілу займистою речовиною та підпалив її.

Чоловіка затримали і направили до ізолятору тимчасового тримання.

Нагадаємо, що в Окнянському районі Одещини внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинули четверо дівчаток віком один та два роки з двох сімей.