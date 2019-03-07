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Чоловік підпалив дівчину в Запоріжжі: опіки – 90% тіла

Інцидент стався 2 липня ввечері
У Запоріжжі чоловік облив співмешканку займистою речовиною і підпалив.
Чоловік підпалив дівчину в Запоріжжі: опіки – 90% тіла Фото: npu.gov.ua

"Під час раптової сварки зловмисник облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її… Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Вказується, що інцидент стався 2 липня ввечері.

Дівчину 1997 року народження доставили до лікарні з діагнозом 90% опіків тулубу, кінцівок та голови. Поліція встановила, що чоловік 1990 року народження під час раптової сварки облив потерпілу займистою речовиною та підпалив її.

Чоловіка затримали і направили до ізолятору тимчасового тримання.

Нагадаємо, що в Окнянському районі Одещини внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинули четверо дівчаток віком один та два роки з двох сімей.

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03 07 2019 15:53
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