CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧоловік, який відкрив вогонь по перехожих на французькому острові Корсика в місті Бастія, знайдений мертвим у своїй квартирі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловіка, який відкрив стрілянину на французькій Корсиці, знайдено мертвим
Стрілець наклав на себе руки
Фото: afp.com
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.
"RAID (спецназ, – ред.) провів операцію. Чоловік, що відкрив стрілянину, виявлений мертвим", - написав міністр.
Телеканал BFMTV з посиланням на слова Кастанера повідомляє, що стрілок наклав на себе руки. Відзначається, що зловмисник міг страждати на психічний розлад.
Нагадаємо, що на острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.
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31 01 2019 09:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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