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На Корсиці чоловік вчинив стрілянину по перехожих, є загиблий

Інцидент стався у місті Бастія
На острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих, одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.
На Корсиці чоловік вчинив стрілянину по перехожих, є загиблий Фото: twitter

Інцидент стався у місті Бастія. 70-річний чоловік вчинив стрілянину по перехожих, після чого забарикадувався в себе вдома, інформує BFMTV.

Наразі правоохоронці ведуть переговори з чоловіком. Джерела BFMTV в поліції заявили, що серед поранених є один поліцейський.

Загиблий чоловік помер у кареті швидкої, ще одному постраждалому роблять операцію.

Нагадаємо, що на виході з Ленінського районного суду в Миколаєві чоловік розстріляв двох людей.
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30 01 2019 20:39
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