CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих, одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Корсиці чоловік вчинив стрілянину по перехожих, є загиблий
Інцидент стався у місті Бастія
Фото: twitter
Інцидент стався у місті Бастія. 70-річний чоловік вчинив стрілянину по перехожих, після чого забарикадувався в себе вдома, інформує BFMTV.
Наразі правоохоронці ведуть переговори з чоловіком. Джерела BFMTV в поліції заявили, що серед поранених є один поліцейський.
Загиблий чоловік помер у кареті швидкої, ще одному постраждалому роблять операцію.
Нагадаємо, що на виході з Ленінського районного суду в Миколаєві чоловік розстріляв двох людей.
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30 01 2019 20:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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