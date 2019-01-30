На Корсиці чоловік вчинив стрілянину по перехожих, є загиблий

На острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих, одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.

Інцидент стався у місті Бастія. 70-річний чоловік вчинив стрілянину по перехожих, після чого забарикадувався в себе вдома, інформує BFMTV.

Наразі правоохоронці ведуть переговори з чоловіком. Джерела BFMTV в поліції заявили, що серед поранених є один поліцейський.

Загиблий чоловік помер у кареті швидкої, ще одному постраждалому роблять операцію.