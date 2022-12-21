Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Чому Байден запросив Зеленського до Вашингтона пояснили у Білому домі

21 грудня 2022, 18:20
Чому Байден запросив Зеленського до Вашингтона пояснили у Білому домі
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтонаоскільки війна в Україні вступила в новий етап.
Про це в інтервʼю CNN розповів представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
 
"Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в... нову фазу цієї війни, агресію пана путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", — сказав Кірбі.
 
Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги Україні та збереженні і запровадженні нових санкцій проти росії. Але Кірбі додав, що Байден із Зеленським також обговорять варіанти закінчення війни.
 
"Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про погляд президента Зеленського на "справедливий мир", про те, як це виглядає, його "компоненти", і як ми допоможемо Україні досягти цього", — зазначив Кірбі.
 
Він додав, що Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.
 
Кірбі також відмовився сказати, коли система протиракетної оборони Patriot буде розміщена в Україні. "Потрібно багато часу, щоб наші війська пройшли навчання, як ними керувати. Отже, нам доведеться все це врахувати", — пояснив представник Радбезу Білого дому.
 
21 грудня відбудеться візит президента Володимира Зеленського до США.                                                               
 
Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей. Це буде другий візит Зеленського до Білого дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.
Володимир ЗеленськийДжо Байден

Останні матеріали

Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну - The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Путінські яструби нацьковують один одного. Як Гіркін
Політика
Путінські яструби нацьковують один одного. Як Гіркін "зробив" Соловйова та про що це свідчить – Марк Галеотті
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 09:17
Наче з фільму
Політика
Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 14:19
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Cуспільство
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 11:31
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Політика
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 10:07
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Технології
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 20:56
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Політика
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:45
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Політика
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється