Чому Байден запросив Зеленського до Вашингтона пояснили у Білому домі

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтонаоскільки війна в Україні вступила в новий етап.

Про це в інтервʼю CNN розповів представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в... нову фазу цієї війни, агресію пана путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", — сказав Кірбі.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги Україні та збереженні і запровадженні нових санкцій проти росії. Але Кірбі додав, що Байден із Зеленським також обговорять варіанти закінчення війни.

"Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про погляд президента Зеленського на "справедливий мир", про те, як це виглядає, його "компоненти", і як ми допоможемо Україні досягти цього", — зазначив Кірбі.

Він додав, що Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

Кірбі також відмовився сказати, коли система протиракетної оборони Patriot буде розміщена в Україні. "Потрібно багато часу, щоб наші війська пройшли навчання, як ними керувати. Отже, нам доведеться все це врахувати", — пояснив представник Радбезу Білого дому.

21 грудня відбудеться візит президента Володимира Зеленського до США.