Чому Китай може розглянути можливість озброїти росію — The Telegraph

Цілком можливо, Сі Цзіньпін вирішив, що варто ризикнути військовою підтримкою, щоб збільшити як залежність москви від Пекіну, так і страх Заходу.Те, що директор ЦРУ вирішив використати слово "впевнений" для опису американської оцінки того, що Китай розглядає можливість озброїти росію, повинно насторожити Україну і Захід.

Фахівці з безпеки в британських розвідувальних службах і інших правоохоронних органах використовують "мірило вірогідності" Міноборони Великої Британії для вираження рівня впевненості в інформації, яку вони передають. Є навіть деякі цифри, пов’язані з цією шкалою.

Про це пише The Telegraph.

Розвідувальні аналітики кажуть, що ймовірність якоїсь події "мала", якщо вважають, що шанси менше 5%. Подія вважається "малоймовірною", якщо йдеться про 25-35% вірогідності. Реалістична вірогідність починається з 40-50%. А якщо шанси підвищуються до 55-75%, тоді подію вважають ймовірною або можливою. Далі шкала визначає високий рівень ймовірності (80-90%), перш ніж перейти до майже певної (вище 95%).

Директор ЦРУ Вільям Бернс використав слово "впевнений". Тож, швидше за все, йдеться про оцінку, ближчу більше до ймовірної ніж можливої. Вона добре вписується в категорію з шансами, що щось станеться, на рівні 55-75%.

Друга причина, чому попередження Бернса викликає тривогу, полягає в тому, що в ньому сказано про розрахунки Пекіна щодо балансу сил в світі, який почав зароджуватися. Західні чиновники цього тижня наполягали, що немає доказів, які б підтвердили постачання китайської летальної допомоги росії. Але це був би великий крок, якби Пекін справді змінив свою політику. Це також порушує питання, як далеко готовий зайти у своїй відповіді на це Захід, який має серйозну економічну залежність від Китаю.

"Сі Цзіньпін зауважив, скільки часу знадобилося міжнародним партнерам України, щоб дійти консенсусу щодо своїх дій, зокрема, щодо запровадження економічних санкцій. Він міг вирішити, що Захід, а особливо Європа, не буде такою ж об’єднаною в протистоянні Китаю. Або навіть зіштовхнувшись з такою єдністю, він міг вирішити, що його країна досить сильна, щоб витримати будь-які санкції", - пише видання.

Китай хоче, щоб глобальні потрясіння припинилися, а мир повернувся в Європу. Хоча, звісно, цей мир потрібен Пекіну через економічну вигоду для нього самого, а не з огляду на його повагу до українських кордонів. І він добре знає, що будь-яке рішення щодо постачання зброї росії буде мати серйозні наслідки.

Раніше повідомлялось, що Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі.