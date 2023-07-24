Чому Одеса така важлива для України у війні з росією – NYT

Південне місто давно стало сполучною ланкою України зі світовою економікою та домом для її найжвавіших портів.

У липні росія активізувала атаки на Одесу, якщо порівнювати з періодами відносної тиші тут протягом майже 17-місячної війни.

Про це пише The New York Times.

Після того, як москва вийшла з "зернової угоди", міжнародно підтриманої воєнної угоди, яка дозволяла Україні транспортувати зерно через Чорне море (великою мірою саме з Одеси) важливість міста знову опинилася в центрі уваги.

Схоже, кремль справді мав сподівання про "Київ за три дні", коли спрямовував колони своїх військових до столиці в перші дні вторгнення. З південної сторони військові кораблі також загрожували українському узбережжю, але кремль, схоже, мав намір окупувати Одесу, не знищуючи місто, як зробив це з іншими (як вщент знищений Маріуполь).

Окупантів відкинули від Києва, але навіть коли її військова кампанія зазнавала неодноразових невдач — і оскільки її сили зараз намагаються в основному вчепитися на землі, захоплені в перші тижні війни — вона продовжувала намагатися спустошити українську економіку, здійснюючи фактичну морську блокаду портів в Одесі та навколо неї.

москва більше не має наміру відрізати українські порти, просто заблокувавши вихід суден, заявили українські чиновники після одного з останній повітряних нападів на Одесу. Українські чиновники заявили, що, націлюючись на транспортні об’єкти міста ракетами та безпілотниками, путін хоче знищити інфраструктуру, яка дозволяє Україні, великому експортеру зерна, забезпечувати продовольством світ.

Три порти, що оточують Одесу, є найбільшими в Україні та включають єдиний глибоководний порт країни. До війни близько 70 відсотків загального імпорту та експорту України здійснювалося морем, і майже дві третини цієї торгівлі проходило через Одеські порти.

Відповідно до Чорноморської зернової ініціативи, за посередництва ООН і Туреччини минулого року, українські кораблі вирушили з портів Одеси та інших міст, пройшовши блокаду росії, перевозячи продукти, необхідні для підтримки стабільних світових цін. Тепер, коли росія в односторонньому порядку вийшла з угоди, москва «не гарантує безпеки» суден, що прямують через море, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«А це означає, що вони будуть атакувати порти, інфраструктуру і, можливо, кораблі», — попередив він, виступаючи на національному телебаченні.

Заступник голови Адміністрації морських портів України Дмитро Барінов заявив, що через те, що головний порт закритий і піддається нападам, Одеса перебуває в підвішеному стані, адже..

"Порт, який функціонує — це життя для Одеси", — сказав пан Барінов.