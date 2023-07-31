Матеріали:
Теми:

У ISW пояснили, чому рф мовчить про удари по Чонгарському мосту

31 липня 2023, 10:04
У ISW пояснили, чому рф мовчить про удари по Чонгарському мосту
росія не відрегаувала на подію, виконуючи вимоги кремля не висвітлювати "незручні" теми.

Про це йдеться в звіті ISW.

Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар є "помітним переломом у репортажах про війну в Україні", вважають в інституті. 

Це може свідчити про те, що кремль віддав наказ "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем, припустили західні аналітики.

ЗСУ в суботу заявили про успішне нанесення удару по мосту Чонгар на трасі М-18 між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам рф частиною Херсонської області.

Аналітики ISW не зафіксували жодних дискусій російських блогерів про український удар і постів "воєнкорів", які б просували заяву очільника окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow під час атаки на міст.

Також ISW пише, що єдиним джерелом в росії, яке прокоментувало удари, є місцевий російський новинний телеграм-канал. Зокрема, він посилив ймовірні заяви російських "туристів" у цьому районі про те, що міст закрито для руху.

В той же час російські "воєнкори" відреагували на удар ЗСУ по мосту Чонгар в червні із загальним обуренням і занепокоєнням і при цьому активно обговорювали тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

"Міст Чонгар є помітним вузьким місцем на критично важливій окупаційній наземній лінії зв'язку (GLOC) і малоймовірно, що російські блогери добровільно проігнорують успішний або невдалий удар ЗСУ по об'єкту", пишуть в ISW.

Аналітики вже озвучували висновки, що деякі російські блогери можуть формувати своє висвітлення війни проти України більш сприятливо для кремлівських наративів, побоюючись покарання москви після "видалення видатних критичних голосів у російському інформаційному просторі", зокрема терориста Ігоря Гіркіна і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина.

"Однак загальний страх перед покаранням з боку кремля навряд чи б призвів до такої майже повсюдної відсутності висвітлення драматичної події, і найімовірніше, що ця відсутність висвітлення викликана конкретною директивою кремля не висвітлювати збої в критичних GLOC", - наголосили в ISW.

Сили оборони вранці суботи успішно вдарили по Чонгарському мосту, розташованому на кордоні між Херсонською областю та Кримом, повідомили у Страткомі ЗСУ.

Раніше в ISW написали, що росія змінює політику щодо висвітлення українського контрнаступу.
ЗСУISWЧонгарський міст

Останні матеріали

Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється