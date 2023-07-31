росія не відрегаувала на подію, виконуючи вимоги кремля не висвітлювати "незручні" теми.

Про це йдеться в звіті ISW.

Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар є "помітним переломом у репортажах про війну в Україні", вважають в інституті.

Це може свідчити про те, що кремль віддав наказ "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем, припустили західні аналітики.

ЗСУ в суботу заявили про успішне нанесення удару по мосту Чонгар на трасі М-18 між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам рф частиною Херсонської області.

Аналітики ISW не зафіксували жодних дискусій російських блогерів про український удар і постів "воєнкорів", які б просували заяву очільника окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow під час атаки на міст.

Також ISW пише, що єдиним джерелом в росії, яке прокоментувало удари, є місцевий російський новинний телеграм-канал. Зокрема, він посилив ймовірні заяви російських "туристів" у цьому районі про те, що міст закрито для руху.

В той же час російські "воєнкори" відреагували на удар ЗСУ по мосту Чонгар в червні із загальним обуренням і занепокоєнням і при цьому активно обговорювали тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

"Міст Чонгар є помітним вузьким місцем на критично важливій окупаційній наземній лінії зв'язку (GLOC) і малоймовірно, що російські блогери добровільно проігнорують успішний або невдалий удар ЗСУ по об'єкту", пишуть в ISW.

Аналітики вже озвучували висновки, що деякі російські блогери можуть формувати своє висвітлення війни проти України більш сприятливо для кремлівських наративів, побоюючись покарання москви після "видалення видатних критичних голосів у російському інформаційному просторі", зокрема терориста Ігоря Гіркіна і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина.

"Однак загальний страх перед покаранням з боку кремля навряд чи б призвів до такої майже повсюдної відсутності висвітлення драматичної події, і найімовірніше, що ця відсутність висвітлення викликана конкретною директивою кремля не висвітлювати збої в критичних GLOC", - наголосили в ISW.

Сили оборони вранці суботи успішно вдарили по Чонгарському мосту, розташованому на кордоні між Херсонською областю та Кримом, повідомили у Страткомі ЗСУ.