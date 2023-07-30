рф змінює політику щодо висвітлення українського контрнаступу – ISW

В Інституті вивчення війни проаналізували, як в російському інформаційному просторі змінилася риторика щодо висвітлення подій на фронті в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Так званий ультранаціоналістичний інформаційний простір росії, ймовірно, об'єднується у просуванні наративів кремля, спрямованих на те, щоб висвітлити український контрнаступ як провал, дедалі перебільшуючи українські втрати і занижуючи російські втрати і виклики", - заявили в ISW у повідомленні.

Так звані "російські воєнкори" все частіше представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих атак уздовж усієї лінії зіткнення.

В ISW як приклад наводять відеозапис від 29 липня, де нібито видно, як один російський танк розгромив цілу українську роту бронетехніки. Насправді ж це запис, датований 7 червня, і на ньому видно, як російські артилерійські підрозділи наносять удари по українській колоні.

Така маніпуляці вказує на те, що російські джерела навмисно ре-транслюють старі кадри, щоб підтримати кремлівський наратив.

"Здатність кремля створити більш цілісний наратив про війну в російському інформаційному просторі залишається невизначеною, і подальші російські невдачі або значні успіхи України можуть підірвати прогрес кремля в цих зусиллях", - додали в ISW.

Також аналітики інституту зазначили, що ЗСУ проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на деяких напрямках 29 липня.

Українські оборонці також завдали ударів по російських військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму за останні два дні.