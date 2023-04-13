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ПОЛІТИКА

Чорне море має стати морем НАТО – Кулеба

13 квітня 2023, 12:54
Чорне море має стати морем НАТО – Кулеба
Фото: з вільних джерел
Захід не має послідовної Чорноморської стратегії, тоді як у росії вона завжди була, зазначив глава МЗС України.

Чорне море, як і Балтійське, має стати морем НАТО.

Про це 13 квітня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Першій Чорноморській конференції щодо безпеки міжнародної Кримської платформи у Бухаресті, повідомляє пресслужба МЗС.

За його словами, на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі необхідно вжити рішучих кроків на шляху до членства України в НАТО.

"Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море. Море НАТО. Ця війна довела, що безпека регіону неподільна. Загроза одному – загроза всім", – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що росія, на відміну від Заходу, завжди мала стратегію щодо Чорноморського регіону. Він нагадав, що перша спроба кремля розпочати воєнне вторгнення до Криму відбулася ще двадцять років тому під час загострення навколо острова Тузла у Керченській протоці.

"Коли обережність, що керується страхом, зачинила двері НАТО для України і Грузії в 2008 році, рф швидко відповіла, атакувавши обидві країни. рф ставала маніяком, але деякі лідери вирішили тоді, що краща стратегія, щоб маніяк залишався щасливим. Що включає і те, щоб залишити його потенційних жертв беззбройними", – заявив глава МЗС.

Міністр також наголосив, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі – це "правильний час, щоб виправити помилки минулого та зробити рішучі кроки на шляху до членства України в НАТО".

"Щоб показати, що двері не тільки відчинені, але і є чіткий план того – коли і як Україна до них зайде", – сказав Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що для України є сенс стати частиною Європейської оборонної ініціативи, і він нещодавно порушив це питання у розмові з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Нагадаємо, Україна та Румунія проводять у Бухаресті Першу Чорноморську конференцію щодо безпеки в рамках роботи міжнародної Кримської платформи.

НАТОЧорне мореКулеба

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