Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чорні ящики збитого в Ірані "Боїнга" можуть передати Україні - президент "МАУ"

"Є величезна кількість факторів, які підтверджують саме ту версію події, яку визнано"
Спочатку Іран відмовився віддавати чорні ящики збитого лайнера "МАУ" компанії-виробнику борту Boeing (США). Пізніше президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків.
Чорні ящики збитого в Ірані "Боїнга" можуть передати Україні - президент "МАУ" Фото: з вільних джерел

Іран може передати Україні чорні ящики літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"), що зазнав аварії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про це в інтерв'ю інтернет-порталу LB.UA заявив президент авіакомпанії Євген Дихне.

"Сьогодні ймовірність того, що вони розшифровуватимуться в Україні, значно вища. Іранська сторона вже не має підстав щось приховувати. Вони зрозуміли, що за тими фактами, які має комісія, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу: відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, чорні ящики, найімовірніше, передадуть Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, що спочатку Іран відмовився віддавати чорні ящики збитого лайнера "МАУ" компанії-виробнику борту Boeing (США). Пізніше президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків.

При цьому, на думку Дихне, розшифровка вмісту чорних ящиків лайнера не сильно вплине на картину того, що відбувається. "Є величезна кількість факторів, які підтверджують саме ту версію події, яку визнано", - пояснює він.

Нагадаємо, що українські рятувальники розповіли, що робили на місці катастрофи літака МАУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2020 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.